"Ростов" на выезде обыграл тульский "Арсенал" в РПЛ
"Ростов" обыграл тульский "Арсенал" на выезде в матче 9-го тура РПЛ.
В составе гостей голами отметились Евгений Чернов и Кэнто Хасимото, оформивший дубль.
"Арсенал" (Тула) - "Ростов" - 1:3
Голы: Кангва, 9 - 1:0, Чернов, 13 - 1:1, Хасимото, 40, - 1:2, Хасимото, 45+1 - 1:3, Мохаммед, 90+4 - 2:3
"Арсенал" Тула: Левашов, Бурлак, Бауэр, Беляев, Сокол (Комбаров, 46), Кангва (Мохаммед, 46), Ковалев (Хлусевич, 71), Горбатенко (Аджоев, 81), Костадинов, Кангва, Ткачев (Громыко, 82).
"Ростов": Бабурин, Осипенко, Козлов, Чернов, Хаджикадунич (Чистяков, 46), Глебов, Норманн, Ионов (Полоз, 62; Долгов, 90), Байрамян (Еременко, 90), Хасимото, Шомуродов (Логашов, 70).
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