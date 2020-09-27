"Ростов" на выезде обыграл тульский "Арсенал" в РПЛ

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"Ростов" на выезде обыграл тульский "Арсенал" в РПЛ

"Ростов" обыграл тульский "Арсенал" на выезде в матче 9-го тура РПЛ.

В составе гостей голами отметились Евгений Чернов и Кэнто Хасимото, оформивший дубль.

"Арсенал" (Тула) - "Ростов" - 1:3

Голы: Кангва, 9 - 1:0, Чернов, 13 - 1:1, Хасимото, 40, - 1:2, Хасимото, 45+1 - 1:3, Мохаммед, 90+4 - 2:3

"Арсенал" Тула: Левашов, Бурлак, Бауэр, Беляев, Сокол (Комбаров, 46), Кангва (Мохаммед, 46), Ковалев (Хлусевич, 71), Горбатенко (Аджоев, 81), Костадинов, Кангва, Ткачев (Громыко, 82).

"Ростов": Бабурин, Осипенко, Козлов, Чернов, Хаджикадунич (Чистяков, 46), Глебов, Норманн, Ионов (Полоз, 62; Долгов, 90), Байрамян (Еременко, 90), Хасимото, Шомуродов (Логашов, 70).

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