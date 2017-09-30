"Ростов" на выезде уступил "СКА-Хабаровск"

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"Ростов" на выезде уступил "СКА-Хабаровск"

В рамках 12-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" одержал победу над "Ростовом".

"СКА-Хабаровск" – "Ростов" 2:1

Голы: Маркович, 17 - 1:0, Устинов, 45 - 1:1, Дедечко, 71 - 2:1

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Федотов (Христов, 62), Никифоров (Савичев, 89), Димидко, Дедечко, Калинский, Казанков (Габулов, 78), Маркович.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Устинов, Макеев (Шомуродов, 82), Думбия (Ионов, 65), Зуев (Калачев, 62), Могилевец, Гацкан, Ингасон, Бухаров.

Предупреждения: Вилюш (21), Эдиев (35), Макеев (51), Гацкан (58), Казанков (73), Бухаров (90). | http://soccernews.ru

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