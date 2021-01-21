"Ростов" нацелился на Гулиева

"Ростов" проявляет интерес к полузащитнику московского "Спартака" Аязу Гулиеву, сообщает Metaratings.

По данным источника, ростовский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Спартак" может согласиться на трансфер, так как хавбек переведен во вторую команду из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско.

В нынешнем сезоне 24-летний Гулиев не провел ни одного матча. Всего он сыграл за "Спартак" 26 матчей и забил один гол. Ранее футболист уже выступал за "Ростов" в 2018 году. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2023 года.

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