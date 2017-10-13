"Ростов" нацелился на хавбека "Кубани"

Полузащитник "Кубани" и молодёжной сборной России Игорь Коновалов может перейти в "Ростов".

Как сообщают российские СМИ, донской клуб следит за выступлениями 21-летнего футболиста и готов сделать предложение по его трансферу в январе.

В этом сезоне Коновалов сыграл за "Кубань" 17 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Юсупов перенес операцию на колене. | http://soccernews.ru