"Ростов" нацелился на хавбека "Кубани"

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"Ростов" нацелился на хавбека "Кубани"

Полузащитник "Кубани" и молодёжной сборной России Игорь Коновалов может перейти в "Ростов".

Как сообщают российские СМИ, донской клуб следит за выступлениями 21-летнего футболиста и готов сделать предложение по его трансферу в январе.

В этом сезоне Коновалов сыграл за "Кубань" 17 матчей, результативными действиями не отличался.

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