"Ростов" нацелился на нападающего "Зенита"
Форвард питерского "Зенита" Даниил Шамкин может продолжить карьеру в "Ростове", сообщает "Чемпионат".
По информации источника, донской клуб заинтересован в аренде 18-летнего футболиста до окончания сезона.
"Жёлто-синие" попытаются договориться о переходе нападающего сегодня, в последний день зимнего трансферного окна в РПЛ.
Шамкин является воспитанником "Зенита", за основную команду сыграл 7 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 700 тысяч евро.
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