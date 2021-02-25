"Ростов" нацелился на нападающего "Зенита"

Форвард питерского "Зенита" Даниил Шамкин может продолжить карьеру в "Ростове", сообщает "Чемпионат".

По информации источника, донской клуб заинтересован в аренде 18-летнего футболиста до окончания сезона.

"Жёлто-синие" попытаются договориться о переходе нападающего сегодня, в последний день зимнего трансферного окна в РПЛ.

Шамкин является воспитанником "Зенита", за основную команду сыграл 7 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 700 тысяч евро.

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