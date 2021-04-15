"Ростов" нацелился на принадлежащего "Челси" нападающего
Фото: Твиттер @IUgbo
"Ростов" проявляет интерес к форварду "Челси" Ике Угбо, сообщает Goal.
По данным источника, клуб РПЛ хотел купить 22-летнего англичанина еще в зимнее трансферное окно за 3 миллиона фунтов, но получил от "аристократов" отказ.
Теперь "Ростов" возобновил интерес к игроку, но южанам предстоит выдержать конкуренцию от ряда европейских команд. Среди претендентов на нападающего называют "Фулхэм", "Генк", "Болонью", "Сампдорию", "Монако" и "Серкль Брюгге", за который футболист выступает на правах аренды в текущем сезоне.
За 33 матча в бельгийском клубе Угбо смог забить 16 голов и отдать 1 результативную передачу.
Аналитический портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 2,25 миллиона фунтов. Однако в арендном соглашении между "Челси" и "Серкль Брюгге" есть опция выкупа футболиста за 5 миллионов фунтов.
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