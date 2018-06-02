"Ростов" нацелился на шведского хавбека

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"Ростов" нацелился на шведского хавбека

Полузащитник АИК Антон Салетрос попал в сферу интересов "Ростова", сообщает Expressen.

По информации источника, донской клуб уже приступил к переговорам по трансферу 22-летнего шведа.

Отмечается, что АИК готов расстаться с Салетросом, поэтому вероятность этой сделки оценивается высоко.

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