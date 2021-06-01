"Ростов" нацелился на шведского хавбека

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"Ростов" нацелился на шведского хавбека

"Ростов" рассматривает вариант с подписанием полузащитника "Норрчепинга" Александра Франссона.

"Евро-футбол" сообщает, что "жёлто-синие" хотят воспользоваться тем, что в конце июня у 27-летнего футболиста истекает контракт, и заполучить его бесплатно.

В этом сезоне шведский хавбек сыграл за "Норрчепинг" 12 матчей и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость Франссона оценивается в 1 миллион евро.

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