"Ростов" нацелился на японского хавбека

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"Ростов" нацелился на японского хавбека

Опорный полузащитник "Токио" Кенто Хасимото может продолжить карьеру в России, сообщает Nikkan Sports.

По сведениям издания, 26-летний футболист привлёк внимание "Ростова", который уже сделал ему предложение.

Детали возможного трансфера пока неизвестны.

Хасимото - воспитанник "Токио". В его активе 164 матча за основную команду, 17 забитых голов и 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 1,2 миллиона евро.

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