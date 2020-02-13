"Ростов" нацелился на защитника "Химок"

"Ростов" может до закрытия зимнего трансферного окна усилиться защитником "Химок" Александром Филиным.

Как сообщают российские СМИ, представители донского клуба будут просматривать 23-летнего футболиста на Кубке ФНЛ, который завтра стартует на Кипре.

В текущем сезоне Филин сыграл за "Химки" 25 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 600 тысяч евро.

В то же время "Ростов" отказался от подписания Олега Кожемякина из "Шинника", который не впечатлил тренерский штаб "жёлто-синих".

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