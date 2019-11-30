"Ростов" начал выплачивать долги игрокам

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"Ростов" начал выплачивать долги игрокам

Наставник "Ростова" Валерий Карпин сообщил, что клуб уже приступил к погашению долгов.

"В "Ростове" начали выплачивать долги? Это правда, да", - заявил Карпин.

Отмечается, что "Ростов" выплачивает долги за август и сентябрь. Кроме того, клуб обещает погасить задолженность за октябрь и ноябрь, и выплатить премиальные с начала этого сезона.

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