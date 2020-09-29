"Ростов" намерен отклонить предложение "Дженоа" по Шомуродову

"Ростов" действительно получил предложение от "Дженоа" по трансферу нападающего Эльдора Шомуродова, пишет "СЭ".

Однако, по информации источника, продавать своего лидера за 8 миллионов евро "жёлто-синие" не хотят.

В донском клубе считают, что 25-летний узбекистанец стоит дороже.

Шомуродов выступает за "Ростов" с лета 2017 года, сыграл 91 матч, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.

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