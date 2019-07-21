"Ростов" намерен подать жалобу на судейство матча со "Спартаком"

"Ростов" планирует подать жалобу в РФС на судейство Кирилла Левникова в матче 2-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2), сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, ростовский клуб недоволен целым рядом эпизодов судейства Левникова. Ростовчане считают, что арбитр не назначил два пенальти в ворота "Спартака", а также должен был удалить полузащитника "красно-белых" Зелимхана Бакаева. В связи с этим "Ростов" будет добиваться наказания арбитра.

Напомним, что в 1-м туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" обыграл "Сочи" (1:0). После матча сочинский клуб также был недоволен судейством. В итоге арбитр матча Владимир Москалев был отстранен от работы.

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