"Ростов" намерен подписать игрока "Локомотива"

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"Ростов" намерен подписать игрока "Локомотива"

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в "Ростове", сообщают российские СМИ.

"Жёлто-синие" рассчитывают заполучить 32-летнего футболиста летом, когда истечёт его контракт с "железнодорожниками".

Таким образом, опытный хавбек может достаться донскому клубу абсолютно бесплатно.

Тарасов выступает за "Локомотив" с 2010 года, сыграл 186 матчей и забил 12 голов.

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Комментарии

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andi
андрей

Сука КАРПИН что весь шлак в РОСТОВ решил скупить.

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