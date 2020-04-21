"Ростов" намерен подписать новый контракт с Зайнутдиновым

"Ростов" ведет переговоры с агентом 22-летнего Бактиера Зайнутдинова о продлении контракта. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Текущее соглашение рассчитано до декабря 2020 года. Обе стороны хотят продолжить сотрудничества и подписать долгосрочный контракт.

В этом сезоне Зайнутдинов провел за "Ростов" 12 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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