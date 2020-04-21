"Ростов" намерен подписать новый контракт с Зайнутдиновым

Теги ростовбактиер зайнутдинов

"Ростов" намерен подписать новый контракт с Зайнутдиновым

"Ростов" ведет переговоры с агентом 22-летнего Бактиера Зайнутдинова о продлении контракта. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Текущее соглашение рассчитано до декабря 2020 года. Обе стороны хотят продолжить сотрудничества и подписать долгосрочный контракт.

В этом сезоне Зайнутдинов провел за "Ростов" 12 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

Не пропустите: Уткин оценил перспективы Тарасова в российской политике. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бобан подаст в суд на "Милан". Функционер был уволен в начале марта

Бобан подаст в суд на "Милан". Функционер был уволен в начале марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов