"Ростов" нанес поражение "Локомотиву"

1 Теги локомотив москваростов

"Ростов" нанес поражение "Локомотиву"

В рамках 8-го тура РПЛ "Локомотив" в домашнем матче уступил "Ростову".

Благодаря победе "Ростов" возглавил турнирную таблицу, а "железнодорожники" остались на 4-м месте.

"Локомотив" - "Ростов" 1:2

Голы: Шомуродов, 41 - 0:1, Шомуродов, 58 - 0:2, Миранчук, 81 - 1:2

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Миранчук (Жоау Мариу, 30), Миранчук, Жемалетдинов (Джорджевич, 60), Смолов.

"Ростов": Бабурин, Чернов, Сигурдссон, Козлов, Чистяков, Еременко, Норманн, Саплинов (Логашов, 67), Ионов, Попов (Байрамян, 60), Шомуродов.

Предупреждения: Норманн (26), Еременко (39), Рыбус (64).

Читайте также: "Сочи" сенсационно разгромил "Рубин". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

andi
андрей

Браво земляки.С победой вас так держать.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" объявил об аренде Осорио

"Зенит" объявил об аренде Осорио

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов