"Ростов" нашел замену Шомуродову в Норвегии
"Ростов" проявляет интерес к нападающему норвежского "Одд Гренланд" Торгейру Бервену, сообщает "Федеральное агентство новостей".
По данным источника, российский клуб рассматривает футболиста в качестве возможной замены узбекскому нападающему Эльдору Шомуродову, который может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера Бервена может составить 3,5 миллиона евро.
В завершившемся сезоне 28-летний Бервен стал лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии, забив 21 гол. Также он отдал четыре результативные передачи.
24-летний Шомуродов в нынешнем сезоне забил 10 голов в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.
Не пропустите: ЦСКА подписал лучшего бомбардира чемпионата Беларуси. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дзюба признан лучшим футболистом года в России
-
Рамос и Пике претендуют на попадание в команду года УЕФА
-
Матч имени вратарей: "Реал" провел одну из лучших встреч в сезоне, но не смог забить "Атлетику" в рамках 18 тура Ла Лиги
-
УЕФА: "Спартак" - лучший российский клуб в истории Лиги Чемпионов
-
"Барселона" платит самые высокие зарплаты в мировом спорте
Лента новостей
-
"Реал" забил 100 мячей во всех турнирах в течение 2019 года
-
РФС смягчил наказание Гинера, который предложил Егорову "застрелиться"
-
Дзюба признан лучшим футболистом года в России
-
Глушаков оценил игру "Спартака" в нынешнем сезоне
-
1
Сон Хын Мин получил суровое наказание за удаление в матче с "Челси"
-
"Ростов" нашел замену Шомуродову в Норвегии
-
"Эспаньол" намерен усилиться бывшим форвардом "Зенита" Халком
-
Куртуа высказался о низкой результативности "Реала" в последних матчах
-
3
Мбаппе высказался о своем соперничестве с Неймаром
-
ПСЖ и "Ювентус" близки к обмену игроками
-
2
"Тоттенхэм" оспорил красную карточку Сон Хын Мина в матче с "Челси"
-
4
Мбаппе рассказал о своей борьбе с Месси за "Золотую бутсу"-2019
-
Мбаппе - лучший футболист Франции по итогам года
-
ПСЖ, "Ювентус" и "Атлетико" поборются за вратаря сборной Аргентины
-
"Севилья" отказала ЦСКА в аренде форварда
-
1
Жена Икарди критически высказалась об игре Лукаку
-
ЦСКА подписал лучшего бомбардира чемпионата Беларуси
-
1
Глушаков рассказал о своем скандальном разводе с бывшей женой
-
Вышел трейлер фильма об Эдуарде Стрельцове
-
1
Глушаков рассказал о своих отношениях с Каррерой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15