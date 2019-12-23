"Ростов" нашел замену Шомуродову в Норвегии

"Ростов" проявляет интерес к нападающему норвежского "Одд Гренланд" Торгейру Бервену, сообщает "Федеральное агентство новостей".

По данным источника, российский клуб рассматривает футболиста в качестве возможной замены узбекскому нападающему Эльдору Шомуродову, который может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера Бервена может составить 3,5 миллиона евро.

В завершившемся сезоне 28-летний Бервен стал лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии, забив 21 гол. Также он отдал четыре результативные передачи.

24-летний Шомуродов в нынешнем сезоне забил 10 голов в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

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