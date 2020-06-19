"Ростов" назвал 18 футболистов, которые отправились на матч против "Сочи"

Опубликована заявка "Ростова" на гостевой матч 23-го тура РПЛ против "Сочи".

Напомним, что за "жёлто-синих" будут играть дублёры и воспитанники академии не старше 19 лет из-за того, что все основные футболисты находятся на карантине.

Вратари: Попов, Лукьянов;

Защитники: Рогава, Калистратов, Гирнык, Мамедов, Абрамов;

Полузащитники: Горелов, Романов, Каштан, Кочканян, Комаров, Куприянов;

Нападающие: Топурия, Хромов, Колотиевский, Корниенко, Ставцев.

Матч состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.

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