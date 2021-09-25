"Ростов" назвал имя преемника уволенного Сёмина

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"Ростов" назначил исполняющего обязанности главного тренера, который сменит отправленного в отставку Юрия Сёмина.

Временным наставником "жёлто-синих" будет Заур Тедеев, который до этого возглавлял молодёжную команду.

40-летний специалист выведет "Ростов" на матч 9-го тура РПЛ против "Ахмата", который состоится в воскресенье в 16:30 мск.

Под руководством Сёмина донская команда только 1 раз победила в 7 матчах при 3 ничьих и 3 поражениях и находится на грани вылета из высшего дивизиона.

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