"Ростов" назвал имя преемника уволенного Сёмина

Теги ростовюрий семин

"Ростов" назвал имя преемника уволенного Сёмина

Фото сайт "Ростова"

"Ростов" назначил исполняющего обязанности главного тренера, который сменит отправленного в отставку Юрия Сёмина.

Временным наставником "жёлто-синих" будет Заур Тедеев, который до этого возглавлял молодёжную команду.

40-летний специалист выведет "Ростов" на матч 9-го тура РПЛ против "Ахмата", который состоится в воскресенье в 16:30 мск.

Под руководством Сёмина донская команда только 1 раз победила в 7 матчах при 3 ничьих и 3 поражениях и находится на грани вылета из высшего дивизиона.

Не пропустите: Сёмин прокомментировал своё будущее после ухода из "Ростова". | http://soccernews.ru
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