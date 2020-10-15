"Ростов" назвал "Краснодару" цену на Ионова

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"Ростов" назвал "Краснодару" цену на Ионова

Стало известно, за какую сумму "Ростов" готов продать "Краснодару" полузащитника Алексея Ионова.

По информации Sport24, трансфер 31-летнего футболиста обойдётся "быкам" в 3,5-4 миллиона евро.

Впрочем, сделка состоится только в том случае, если донской клуб найдёт замену одному из своих лидеров.

Ионов выступает за "Ростов" с августа 2017 года, сыграл 87 матчей, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.

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