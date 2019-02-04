"Ростов" назвал соперников по контрольным матчам на сборе в Испании

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"Ростов" назвал соперников по контрольным матчам на сборе в Испании

"Ростов" назвал соперников по контрольным матчам на третьем тренировочном сборе, который пройдёт в испанской Марбелье.

В сообщении на официальном сайте донского клуба говорится, что подопечные Валерия Карпина 8 февраля сыграют с "Эстерсундом" (Швеция), 12 февраля - с "Волеренгой" (Норвегия), 17 февраля - с "Лиллестремом" (Норвегия), а 18 февраля - с "Вентспилсом" (Латвия).

Напомним, что первый официальный матч после перерыва "Ростов" проведёт 24 февраля. Это будет ответный четвертьфинальный поединок Кубка России против "Краснодара".

Не пропустите: "Ростов" включился в борьбу за игрока "Зенита". | http://soccernews.ru

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