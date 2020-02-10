"Ростов" назвал соперников по спаррингам на третьем зимнем сборе

Пресс-служба "Ростова" опубликовала календарь товарищеских матчей команды на третий зимний сбор.

Ко второй части сезона "жёлто-синие" будут готовиться в испанской Марбелье в период с 13 по 24 февраля.

Во время сбора "Ростов" проведёт три контрольных встречи. Соперники - шведский АИК (15 февраля), норвежский "Молде" (19 февраля) и "Краснодар" (23 февраля).

В турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров команда Валерия Карпина занимает третье место.

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