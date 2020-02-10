"Ростов" назвал соперников по спаррингам на третьем зимнем сборе
Пресс-служба "Ростова" опубликовала календарь товарищеских матчей команды на третий зимний сбор.
Ко второй части сезона "жёлто-синие" будут готовиться в испанской Марбелье в период с 13 по 24 февраля.
Во время сбора "Ростов" проведёт три контрольных встречи. Соперники - шведский АИК (15 февраля), норвежский "Молде" (19 февраля) и "Краснодар" (23 февраля).
В турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров команда Валерия Карпина занимает третье место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15