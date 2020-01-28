"Ростов" назвал список игроков, которые полетели на сбор в Катар

Футболисты и тренеры "Ростова" отправились в Катар, где пройдет второй учебно-тренировочный сбор клуба.

Всего на сбор отправились 26 футболистов, среди которых двое игроков находятся на просмотре.

В Катаре "Ростов" на Кубке "Матч Премьер" сыграет со "Спартаком", "Локомотивом" и "Партизаном".

Вратари: Бабурин, Седов (игрок на просмотре), Песьяков.

Защитники: Хаджикадунич, Чистяков, Ведерников, Логашов, Козлов, Ливаднов, Кожемякин (игрок на просмотре), Осипенко.

Полузащитники: Еременко, Попов, Байрамян, Мамаев, Зайнутдинов, Норманн, Саплинов, Глебов, Ионов, Безруков, Черкес, Осинов.

Нападающие: Шомуродов, Долгов, Прошляков.

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