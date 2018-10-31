"Ростов" назвал стоимость трансферной цели "Спартака" и "Зенита"

"Ростов" определился со стоимостью своего защитника Дмитрия Скопинцева, сообщают российские СМИ.

Так, 21-летнего футболиста, на которого претендуют "Спартак" и "Зенит", донской клуб оценил в 7 миллионов евро.

Скопинцев выступает за "Ростов" с 2016 года, сыграл 24 матча и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Балтике", за калининградскую команду провёл 37 игр, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

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