"Ростов" назвал "Зениту" цену на Скопинцева

Теги зенит санкт-петербургростовдмитрий скопинцев

"Ростов" назвал "Зениту" цену на Скопинцева

"Зенит" хочет купить защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, петербургский клуб надеется оформить игрока в зимнее трансферное окно, но ростовчане требуют за него не менее шести миллионов евро.

21-летний Скопинцев является воспитанником "Зенита", а за "Ростов" выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за ростовский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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