"Ростов" назвал "Зениту" цену на защитника Осипенко

"Ростов" определился с ценой на защитника Максима Осипенко, которым интересуется петербургский "Зенит", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, ростовский клуб оценивает игрока в 12-15 миллионов евро. Первое предложение "Зенита" составило пять миллионов. Таким образом, клубы пока очень далеки от договоренности.

26-летний Осипенко выступает за "Ростов" с 2020 года. За ростовчан он провел 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Далер Кузяев отказался продлевать контракт с "Зенитом". | http://soccernews.ru