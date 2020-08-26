"Ростов" назвал "Зениту" цену на защитника Осипенко

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"Ростов" назвал "Зениту" цену на защитника Осипенко

"Ростов" определился с ценой на защитника Максима Осипенко, которым интересуется петербургский "Зенит", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, ростовский клуб оценивает игрока в 12-15 миллионов евро. Первое предложение "Зенита" составило пять миллионов. Таким образом, клубы пока очень далеки от договоренности.

26-летний Осипенко выступает за "Ростов" с 2020 года. За ростовчан он провел 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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