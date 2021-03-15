"Ростов" не будет бойкотировать матч РПЛ с "Ротором"

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ротором" и "Ростовом" состоится, сообщает Sport24.

По сведениям источника, ростовский клуб не планирует бойкотировать матч, хотя ранее об этом заявлял бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко. По его мнению, ростовчане не намерены выходить на поле из-за судейства в матче 22-го тура с "Химками" (0:1). В той встрече арбитр отменил гол игрока "Ростова", а также у ростовчан было еще несколько претензий по судейству.

Матч "Ротор" – "Ростов" запланирован на 17 марта.

После 22 туров "Ростов", набрав 34 очка, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ротор" с 18 очками находится на 13-й позиции.

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