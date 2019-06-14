"Ростов" не будет подписывать Глушакова

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"Ростов" не будет подписывать Глушакова

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков не перейдёт в "Ростов", сообщают российские СМИ.

Донской клуб отказался от кандидатуры 32-летнего футболиста по неизвестным причинам.

У скандального хавбека есть и другие варианты продолжения карьеры - "Сочи", "Крылья Советов" и тульский "Арсенал".

Напомним, что "Спартак" хочет избавиться от Глушакова этим летом. Сейчас стороны согласовывают размер компенсации за досрочное расторжение контракта.

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Комментарии

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andi
андрей

Вот и отлично не нужен он РОСТОВУ.

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