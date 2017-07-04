"Ростов" не будет покупать Дядюна

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"Ростов" не будет покупать ДядюнаПресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский заявил, что на данный момент его клуб не планирует приобретать нападающего Владимира Дядюна.

Напомним, что 28-летний футболист тренируется с командой и даже принял участие в товарищеской игре.

"Владимир Дядюн просто тренируется с командой. Если будут переговоры о трансфере, появится официальная информация", - сказал он.

В составе "Рубина" в прошлом сезоне Дядюн ни разу на поле не появился.

Читайте: Дядюн может перейти в "Ростов" | http://soccernews.ru

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