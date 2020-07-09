"Ростов" не хочет продавать Шомуродова в "Гент"

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"Ростов" не хочет продавать Шомуродова в "Гент"

Стало известно, какую сумму предлагал "Гент" "Ростову" за трансфер форварда Эльдора Шомуродова. Об этом сообщается Sport24.

Об интересе бельгийцев сообщалось ранее.

По данным источника, "Гент" предложил выплатить за трансфер 5 миллионов евро за два года. То есть ростовчане могли получить сразу 2 миллионов евро, однако клуб сразу отклонил запрос.

В нынешнем сезоне 25-летний Шомуродов провел за "Ростов" 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с ростовским клубом рассчитан до лета 2024 года. 

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