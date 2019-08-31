"Ростов" не отпустил Шомуродова в Китай

Теги ростовэльдор шомуродов

"Ростов" не отпустил Шомуродова в Китай

"Ростов" отказался продавать форварда Эльдора Шомуродова.

Сообщается, что приобрести 24-летнего игрока хотел клуб из Китая, чье название не уточняется.

Отметим, что после 8 туров РПЛ Шомуродов возглавляет бомбардирскую гонку, имея в активе 7 голов.

Шомуродов выступает за "Ростов" с 2017 года. За это время он провел 60 матчей и забил 13 голов.

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