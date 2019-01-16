"Ростов" не отпустит Скорпинцева этой зимой

Теги ростовзенит санкт-петербургдмитрий скопинцев

"Ростов" не отпустит Скорпинцева этой зимой

"Ростов" в январское трансферное окно не планирует расставаться с полузащитником Дмитрием Скопинцевым. Об этом сообщил Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заинтересован в Скопинцевае, однако ростовский клуб решил, что продаст игрока, если за него заплатят больше 7 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провел 15 матче и сделал 2 ассиста.

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