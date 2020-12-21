"Ростов" не сумел договориться по трансферу форварда "Челси"
"Ростов" проявляет интерес к нападающему лондонского "Челси" Ике Угбо, утверждает The Sun.
По сведениям издания, российский клуб предлагал за форварда около 4 миллионов евро, но получил отказ, так как лондонцы рассчитывают на игрока, который выступает за "Серкль Брюгге" на правах аренды.
В нынешнем сезоне 22-летний Угбо провел 15 матчей в чемпионате Бельгии и забил 10 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Ростов" расстался с вратарем, который пропустил 10 голов в матче с "Сочи". | http://soccernews.ru
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