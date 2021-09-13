"Ростов" не сумел в большинстве обыграть "Краснодар" в матче РПЛ
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
"Ростов" в большинстве не сумел одержать победу в матче 7-го тура РПЛ против "Краснодара".
"Ростов" - "Краснодар" - 1:1
Голы: Спаич (аг), 29 - 1:0, Сперцян, 65 - 1:1.
"Ростов" - Песьяков, Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич, Терентьев (Поярков, 70), Хасимото (Фольмер, 46), Глебов, Сухомлинов (Гигович, 80), Лангович, Комличенко (Соу, 76), Альмквист.
"Краснодар" - Сафонов, Корнюшин, Спайич, Панталеао, Рамирес, Ионов (Стоцкий, 89), Крыховяк, Газинский (Кривцов, 66), Кабелла (Ильин, 66), Классон, Кордоба (Сперцян, 33).
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