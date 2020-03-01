"Ростов" недоволен пятью эпизодами судейства в матче с "Ахматом"

"Ростов" обратился в Российский футбольный союз с жалобой по поводу судейства Сергея Лапочкина в матче 20-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:1), сообщает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.

Ростовский клуб выдвинул претензии по пяти эпизодам:

- желтые карточки игрокам "Ростова" Матиасу Норманну и Деннису Хаджикадуничу, из-за которых они пропустят матч 21-го тура с ЦСКА

- фол Хаджикадунича, за который был назначен 11-метровый, был совершен за штрафной

- арбитр не наказал карточками за фолі форварда "Ахмата" Бернарда Беришу

- удаление защитника "Ахмата" Максима Ненахова, которое затем было отменено

- не назначенный пенальти за фол против защитника "Ростова" Евгения Чернова.

Не пропустите: Глушаков рассказал о судействе в матче с "Ростовом". | http://soccernews.ru