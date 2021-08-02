"Ростов" недоволен судейством в матче с "Зенитом"

Фото: твиттер "Ростова"

"Ростов" намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС для рассмотрения нескольких эпизодов игры против "Зенита" (2:4).

"Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности, нарушением правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота. Также у нас есть вопросы по моменту с неназначенным пенальти на Николае Комличенко на 32-й минуте игры", - говорится в заявлении "Ростова".

Отметим, что главным судьей матча был Виталий Мешков.

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