"Нижний Новгород" обыграл "Ростов" в РПЛ
Фото: твиттер "Ростова"\Автор неизвестен
"Ростов" - "Нижний Новгород" - 1:2
Голы: Эннин, 7 - 0:1, Щетинин, 25 - 1:1, Стоцкий, 45 - 1:2.
"Ростов" - Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Поярков (Лангович, 66), Байрамян (Сухомлинов, 66), Глебов, Щетинин, Тугарев, Полоз, Соу (Комличенко, 66).
"Нижний Новгород" - Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Юлдошев (Ткачук, 62), Берковский (Шарипов, 46), Калинский, Кравцов, Стоцкий, Эннин (Горбунов, 74), Сулейманов.
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