"Ростов" - о составе на матч с "Сочи": "Самая молодая команда в истории РПЛ, а может быть, и всего европейского футбола"

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"Ростов" - о составе на матч с "Сочи": "Самая молодая команда в истории РПЛ, а может быть, и всего европейского футбола"

Пресс-служба "Ростова" сообщила, что состав команды на матч 23-го тура РПЛ против "Сочи" является самым молодым в истории турнира.

"Самая молодая команда в истории РПЛ, а может быть, и всего европейского взрослого футбола. Удачи нашим воспитанникам!" - говорится в публикации "жёлто-синих" в твиттере.

Средний возраст игроков "Ростова", заявленных на матч с "Сочи", составляет 17,2 года. Дело в том, что все футболисты основного состава донской команды оказались на карантине, поэтому пришлось везти на встречу юношей из академии.

Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.

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