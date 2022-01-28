"Ростов" обидно уступил "Штутгарту" в товарищеском матче

Теги ростовштутгарт

"Ростов" обидно уступил "Штутгарту" в товарищеском матче

Фото твиттер "Ростова"

"Ростов" потерпел поражения от немецкого "Штутгарта" со счётом 1:2 на сборе в Марбелье.

"Жёлто-синие" вышли вперёд в середине первого тайма, на что соперник ответил двумя голами в концовке матча.

"Ростов" (Россия) – "Штутгарт" (Германия) - 1:2

Голы: 1:0 – Глебов (18), 1:1 – Тибиди (87), 1:2 – Ферстер (90).

Не пропустите: Фанаты "Ростова" присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Газизов ответил на обвинения Заремы

Газизов ответил на обвинения Заремы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов