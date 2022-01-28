"Ростов" обидно уступил "Штутгарту" в товарищеском матче

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"Ростов" потерпел поражения от немецкого "Штутгарта" со счётом 1:2 на сборе в Марбелье.

"Жёлто-синие" вышли вперёд в середине первого тайма, на что соперник ответил двумя голами в концовке матча.

"Ростов" (Россия) – "Штутгарт" (Германия) - 1:2

Голы: 1:0 – Глебов (18), 1:1 – Тибиди (87), 1:2 – Ферстер (90).

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