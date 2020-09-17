"Ростов" обратился к Прядкину в связи с предстоящим матчем с "Ротором"

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"Ростов" обратился к Прядкину в связи с предстоящим матчем с "Ротором"

"Ростов" направил обращение президенту российской Премьер-лиги Сергею Прядкину.

У донского клуба возникли вопросы в связи с планами РПЛ провести матч следующего тура между "жёлто-синими" и "Ротором", в котором зафиксирована вспышка коронавируса.

"Матч "Ротор" - "Краснодар" отменили три дня назад. Что произошло за это время и почему матч "Ростов" - "Ротор" проводить безопасно?

- Отмена матча в Волгограде и решение господина Прядкина о проведении матча в Ростове через 6 дней - это не двойные стандарты?

- Верит ли господин Прядкин, как президент Лиги, в то, что 11 заболевших футболистов "Ротора" принимали участие в тренировочном и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем не контактировали?

- Готов ли господин Прядкин нести публичную персональную ответственность за заражение футболистов "Ростова" во время игры против "Ротора"?

Наш клуб рассчитывает на оперативную реакцию президента РПЛ Сергея Прядкина на указанное письмо", - говорится в обращении.

Не пропустите: СМИ: "Ротору" присудили техническое поражение в матче с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
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