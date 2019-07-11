"Ростов" объявил о переходе форварда "Спартака"

Нападающий "Спартака" Данила Прошляков стал игроком "Ростова", сообщает официальный сайт клуба.

Условия сделки не разглашаются. 19-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на четыре года.

"Ростов" выиграл борьбу за перспективного форварда у питерского "Зенита".

В минувшем сезоне Прошляков провёл 22 матча в составе "Спартака-2" в молодёжном первенстве. В его активе 19 забитых голов.

Рыночная стоимость игрока - 350 тысяч евро.

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