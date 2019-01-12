"Ростов" объявил о переходе хавбека сборной Казахстана
"Ростов" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Астаны" Бактиера Зайнутдинова.
Сумма трансфера не разглашается. Детали личного контракта между донским клубом и 20-летним футболистом пока также неизвестны.
Зайнутдинов выступал за "Астану" с января 2018 года, сыграл 35 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист. Его стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.
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