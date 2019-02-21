"Ростов" объявил о переходе игрока "Зенита"

Словенский защитник "Зенита" Миха Мевля перешел в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Ростовский клуб арендовал футболиста сроком до конца нынешнего сезона. Ранее Мевля уже играл за "Ростов" с 2016 по 2017 годы.

28-летний Мевля выступал за "Зенит" с 2017 года, провел за клуб 43 матча и забил один гол. Ранее выступал за "Горицу", "Лозанну", "Бней Сахнин" и бухарестское "Динамо". Сыграл 17 матчей за сборную Словении и забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.