"Ростов" объявил о переходе полузащитника "Анжи"

"Ростов" на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Данилом Глебовым.

На данный момент не известно на сколько лет рассчитан контракт.

Глебов воспитывался в "Томи". В 2015 году он играл в составе молодёжной команды московского "Локомотива", а в 2017 году перешёл в махачкалинский "Анжи".

В текущем сезоне игрок участвовал в 8 матчах и сделал одну результативную передачу.

Не пропустите: Стало известно, кто стал исполняющим обязанности гендиректора "Анжи"| http://soccernews.ru