"Ростов" объявил о переходе полузащитника "Анжи"

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"Ростов" объявил о переходе полузащитника "Анжи"

"Ростов" на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Данилом Глебовым

На данный момент не известно на сколько лет рассчитан контракт.

Глебов воспитывался в "Томи". В 2015 году он играл  в составе молодёжной команды московского "Локомотива", а в 2017 году перешёл в махачкалинский "Анжи".

В текущем сезоне игрок участвовал в 8 матчах и сделал одну результативную передачу.

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