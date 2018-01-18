"Ростов" объявил о переходе Сигурдссона

Исландский защитник "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон стал игроком "Ростова", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.

31-летний Сигурдсон выступал за "Фулхэм" с 2016 года, провел за клуб 17 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Рубину". Ранее играл за "Фюлкир", "Гетеборг", "Копенгаген" и "Краснодар". За сборную Исландии сыграл 74 матча и забил 3 гола. Чемпион Дании, чемпион Швеции, обладатель Кубка Дании, обладатель Кубка Швеции, обладатель Суперкубка Швеции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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