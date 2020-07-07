"Ростов" объявил о переходе трансферной цели "Интера" и "Монако"

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"Ростов" объявил о переходе трансферной цели "Интера" и "Монако"

Нападающий северомакедонского клуба "Работнички" Давид Тошевски перешел в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Условия сделки не разглашаются. Футболист подписал с российским клубом пятилетний контракт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давид Тошевски - игрок «Ростова»!⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Между ФК «Ростов» и ФК «Работнички» (Македония) достигнуто соглашение о трансфере 18-летнего футболиста. Наш клуб подписал с Давидом пятилетний контракт.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Нападающий провёл 21 матч в Первой Лиге Македонии, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Давид Тошевски также является игроком молодёжной сборной Македонии.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Приветствуем Давида в Ростове и желаем яркой игры в желто-синей футболке!⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ #ФКРостов #МыРостов

Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)

Также на форварда претендовали "Интер", "Монако" и "Лилль". Впрочем, ни один из клубов, кроме "Ростова", не смог гарантировать форварду игру в основном составе.

18-летний Тошевски является воспитанником "Работничек". Всего он провел за северомакедонский клуб 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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