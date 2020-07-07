"Ростов" объявил о переходе трансферной цели "Интера" и "Монако"

Нападающий северомакедонского клуба "Работнички" Давид Тошевски перешел в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Условия сделки не разглашаются. Футболист подписал с российским клубом пятилетний контракт.

Также на форварда претендовали "Интер", "Монако" и "Лилль". Впрочем, ни один из клубов, кроме "Ростова", не смог гарантировать форварду игру в основном составе.

18-летний Тошевски является воспитанником "Работничек". Всего он провел за северомакедонский клуб 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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