"Ростов" объявил о переходе вратаря Рудакова в финский клуб

Фото сайт "Ростова"

Голкипер "Ростова" Максим Рудаков продолжит карьеру в Европе, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний футболист ушёл в финскую "Хонку" на правах аренды до конца 2022 года.

Рыночная стоимость воспитанника "Зенита" оценивается в 300 тысяч евро.

За "Ростов" Рудаков выступает с февраля 2020 года, сыграл 1 матч и пропустил 3 гола.

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