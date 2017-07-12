"Ростов" объявил о переходе Юсупова

Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов перешел из в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Ростовский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года. Хавбек получил в новом клубе седьмой номер.

27-летний Юсупов выступает за "Зенит" с 2015 года, провел за клуб 44 матча и забил 2 гола. Ранее играл за "Тольятти", "Динамо" и "Химки". За сборную России сыграл 2 матча. Обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

Не пропустите: "Зенит" интересуется мексиканским защитником Рейесом. | http://soccernews.ru