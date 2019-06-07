"Ростов" объявил о первом летнем трансфере

Защитник "Тамбова" Дмитрий Чистяков перешел в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с ростовским клубом контракт до лета 2023 года.

25-летний Чистяков выступал за "Тамбов" с 2018 года, провел за клуб 27 матчей и забил три гола. Ранее играл за "Шинник", "Мику" и "Зенит".

В 2012 году "Ростов" брал игрока в аренду, но тогда он ни разу не вышел на поле.

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