"Ростов" объявил о первом летнем трансфере

Теги ростовтамбовтрансферыдмитрий чистяков

"Ростов" объявил о первом летнем трансфере

Защитник "Тамбова" Дмитрий Чистяков перешел в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с ростовским клубом контракт до лета 2023 года.

25-летний Чистяков выступал за "Тамбов" с 2018 года, провел за клуб 27 матчей и забил три гола. Ранее играл за "Шинник", "Мику" и "Зенит".

В 2012 году "Ростов" брал игрока в аренду, но тогда он ни разу не вышел на поле.

Не пропустите: "Спартак" объявил о продлении контракта с Ещенко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Врачам "Зенита" разрешили лечить Кокорина в СИЗО

Врачам "Зенита" разрешили лечить Кокорина в СИЗО

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов