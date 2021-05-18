"Ростов" объявил о первом трансфере после завершения сезона (фото)



Защитник "Химок" Кирилл Боженов перешел в "Ростов", сообщается на официальном сайте донского клуба.

Контракт Боженова с подмосковным клубом истекает 30 июня, поэтому он достанется ростовчанам бесплатно. Футболист подписал с "Ростовом" контракт до лета 2026 года.

20-летний Боженов является воспитанником барнаульского футбола. За "Химки" он выступал с 2018 года, провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Сыграл три матча за молодежную сборную России U20.

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